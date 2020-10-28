Шахты, Ростовская область, 28 октября, 2020, 10:18 — ИА Регнум. Специалисты ликвидировали открытое горение в цехе по переработке пера. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 28 октября.

ГУ МЧС России по Ростовской области В Шахтах ведут борьбу с огнём

«В Шахтах в 10:05 объявлена ликвидация открытого горения в цехе на улице Дачной», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что сообщение о пожаре в Шахтах поступило в 6:50 мск. Объявлен третий ранг сложности. С огнём борются 73 человека и 24 спецмашины.