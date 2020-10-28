Москва, 28 октября, 2020, 10:02 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский приветствовал решение Солецкого районного суда (Новгородская область) признать геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами, передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября. Однако парламентарий недоволен тем, что речь идет о «советских гражданах», а не о русских.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Впервые суд признал геноцид советских граждан. А русских опять не звучит… Кого убивали? Русских убивали! Чисто Новгородская область, убивали латыши и немцы-эсэсовцы. Эта наша неспособность расставить все точки, как положено», — прокомментировал решение суда Жириновский.

Судья Марина Малышева огласила решение: «Установить факт, имеющий юридическое значение: признать вновь выявленные преступления в 1942—1943 годах солдатами «тайлькоманды» в отношении не менее 2,6 тыс. советских граждан военными преступлениями против человечества, геноцидом этнических групп». Установлено, что массовое уничтожение людей в Жестяной Горке (Новгородская область) было «частью плана Германии отделаться от всего мирного населения Советского Союза путем изгнания населения для того, чтобы колонизировать освободившуюся территорию немцами».

По мнению главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергея Гаврилова (КПРФ), «целесообразна организация региональных, «мини-нюрнбергских», трибуналов по геноциду во всех областях, оккупированных фашистскими войсками до 1944 года, на территории России, Белоруссии, Украины, Прибалтики». Он уверен, что должны быть названы виновные в преступлениях, признан факт геноцида, определен статус жертв, приняты политические и уголовные меры в отношении политических сил, которые заявляют, что они являются наследниками оккупантов, осуществивших геноцид. Нельзя забывать также о захвате российского Севера и Дальнего Востока во время Гражданской войны в период иностранной оккупации с 1918 по 1922 год, когда практиковалось массовое убийство населения, пытки, формирование концлагерей, полагает Гаврилов.