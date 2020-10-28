Смоленск, 28 октября, 2020, 09:54 — ИА Регнум. В Смоленской области чиновники не организовали аукционы по закупке жилья для детей-сирот, в результате восемь детей-сирот не смогли вовремя получить жильё, а деньги были возвращены в бюджет. По факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей должностными лицами администраций Руднянского и Починковского районов, а также должностными лицами департамента Смоленской области по образованию и науке возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России 28 октября.

Владимир Маковский. Маленькие шарманщики у забора зимой. 1868

По версии следствия, в 2019 году должностные лица МО «Руднянский район» и МО «Починковский район» не организовали должным образом торги на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В результате не были израсходованы и вернулись в бюджет 9 млн рублей, на которые должны были быть закуплены квартиры. Со стороны должностных лиц департамента Смоленской области по образованию и науке, считают следователи, не были приняты меры к перераспределению средств субсидий из федерального бюджета и средств областного бюджета между муниципальными образованиями, что также исключило возможность целевого расходования указанных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года следственные органы Воронежской области также возбудили уголовное дело по статье о халатности из-за несостоявшихся торгов по закупке 120 квартир для детей-сирот.