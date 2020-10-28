Москва, 28 октября, 2020, 09:48 — ИА Регнум. С начала действия программы туристического кешбэка (с 15 октября) граждане раскупили туры по России на более чем 870 млн рублей, сообщили 28 октября в Ростуризме.

Иван Шилов ИА REGNUM Алтай

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Наибольшей популярностью пользуется отдых в Краснодарском крае, Крыму, Ставропольском крае и Подмосковье. Также туристы бронируют туры в Карелию, Санкт-Петербург и на Алтай.

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Также активно продаются туры на осень и зиму в Великий Устюг и Заполярье. Самая дорогая путёвка — 457,8 тыс. руб. на шесть ночей в отель в Ленинградской области. В среднем тур по России стоит 38 тыс. руб.

Как сообщало ИА REGNUM, второй этап программы туристического кешбэка стартовал в России 15 октября и завершится 5 декабря 2020 года.

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