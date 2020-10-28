Челябинск, 28 октября, 2020, 09:06 — ИА Регнум. Бывший глава Челябинска Евгений Тефтелев осуждён за получение взятки в размере 2,5 млн рублей. Приговор вынес Центральный районный суд города.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Было установлено, что деньги ему передал глава одной из строительных фирм. Взамен директор ожидал общего покровительства при размещении заказов, а также при заключении и исполнении муниципальных контрактов.

Суд назначил Тефтелеву три года колонии строгого режима и постановил взыскать с него штраф в сумме 37,5 млн рублей. Как сообщало ИА REGNUM, экс-чиновник был задержан в декабре 2019 года. Он признал свою вину.