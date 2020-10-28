Ярославль, 28 октября, 2020, 09:00 — ИА Регнум. В 2020 году «Ярославльводоканал» проложил около трех километров новых водопроводных сетей и около двух километров сетей канализации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в АО «Ярославльводоканал».

«Ярославльводоканал» Работы по прокладке водопровода в Ярославле

Строительство ведется в рамках инвестиционной программы предприятия по развитию систем водоснабжения и водоотведения в 2018—2021 годах. Программа позволяет подключать к воде и канализации новостройки Ярославля и Ярославского района. Сейчас работы в рамках инвестиционной программы ведутся на улицах Садовой, Калинина, Лескова, Институтской.

«Ярославльводоканал» Работы по прокладке водопровода в Ярославле

А в центре города на улице Революционной сотрудники АО «Ярославльводоканал» проводят новые коммуникации к дому № 13. Это здание является памятником архитектуры XIX века, ранее в нем располагались склады Крохоняткиных.

«Ярославльводоканал» «Склады Крохоняткиных»

Объект культурного наследия регионального значения в 2015 году был передан Ярославскому историко-архитектурному музею-заповеднику. Предполагается, что в этом здании разместятся экспозиции музея после переезда из комплекса бывшего Спасо-Преображенского монастыря. Историческое здание требует обновления коммуникаций. На улице Революционной специалисты «Ярославльводоканала» прокладывают водопровод диаметром 63 мм. Работы производятся методом ГНБ (горизонтальное направленное бурение). Реализация инвестиционной программы будет продолжена.