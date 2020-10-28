Омск, 28 октября, 2020, 08:42 — ИА Регнум. После ЧП со скорыми омские власти признали «сбой системы лечебного блока Минздрава».

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

Как сообщили ИА REGNUM 28 октября в пресс-службе регионального минздрава, губернатор Омской области Александр Бурков потребовал в течение дня установить ответственных за ситуацию.

Напомним, 27 октября двух пациентов в тяжёлом состоянии, находящихся в машинах скорой помощи, долгое время не могли передать в стационар медицинского учреждения. Пациенты провели в скорой 12 часов. В итоге их всё-таки госпитализировали в стационар БСМП №2.

Читайте также: Женщину с 81% поражения лёгких не принимала ни одна больница Омска — СМИ

По словам Буркова, ЧП, произошедшее вечером 27 октября, «за гранью человеческого понимания»:

«Пациенты не должны проводить в скорой помощи по десять часов в ожидании госпитализации. Даже во время пандемии. Произошедшее показывает сбой системы лечебного блока Минздрава».

Губернатор заявил, что «получил информацию по инциденту от всех ответственных лиц». Он поручил курирующему зампреду правительства «установить персональную ответственность за случившееся». Итоги проверки и выводы по ним должны последовать 28 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту происшествия со скорыми в областном минздраве проводится служебное расследование. На сегодняшний день известно, что, подъехав поздно вечером к зданию министерства, машины скорой включили сигнализацию. Врачи заявили, что не могут передать больных в стационар медучреждения. В итоге только после этого пациентов госпитализировали.