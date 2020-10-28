Ярославль, 28 октября, 2020, 08:39 — ИА Регнум. Владельцы ресторанов Ярославля обратились к губернатору области Дмитрию Миронову с просьбой решить вопрос о ночной работе заведений. Об этом сообщает портал «ЯрНьюс».

Алексей Лобанов Ресторан

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор запретил юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям организовывать зрелищно-развлекательные мероприятия и оказывать услуги общественного питания с 23:00 до 06:00.

Владельцы ярославских ресторанов предлагают пойти по пути Москвы, где власти разрешили ночную работу ресторанов и баров при условии обязательной регистрации посетителей.

«Уважаемый Дмитрий Юрьевич! В связи с последними событиями хотим обратиться к вам с просьбой рассмотреть в числе принимаемых мер введение чекинов по QR-коду вместо ограничения времени работы для заведений общественного питания. Такая система показывает свою эффективность в Москве, более того, она позволяет найти тот самый очень сложный в текущей ситуации баланс — когда и меры принимаются взвешено, и у бизнеса есть шанс выжить. Так, сегодня после рекомендаций Роспотребнадзора в Москве сохранили именно такое решение», — говорится в обращении на имя губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова.

Как пишут рестораторы, новое ограничение для предприятий общепита «будет равносильно закрытию». Они говорят, что ночью бары и рестораны посещает небольшое количество людей по сравнению с Москвой, при этом именно работа ночью позволят заведениям продержаться в непростое время.

«Мы не хотим повторения сценария весны, который вызвал такое возмущение жителей — когда на фоне полных супермаркетов и очередей к почтам основные претензии были к ресторанам и другим организациям, которые у нас в городе несравнимо меньше посещаются и не являются основным местом распространения инфекций среди групп риска. У людей создается впечатление, что подобные меры никому не помогают, они злят и растят недоверие — а мы хотим иметь возможность вместе справится с пандемией, а не искать виноватых», — говорится в письме.

Рестораторы полагают, что QR-код поможет отследить контакты посетителей, если кто-то из них заболеет.