Санкт-Петербург, 28 октября, 2020, 08:16 — ИА Регнум. Погода в Санкт-Петербурге в конце октября больше напоминает сентябрьскую: температура воздуха до +12 градусов и кратковременные дожди.

Дарья Драй ИА REGNUM На Литейном мосту в Петербурге

Как рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в среду, 28 октября, погодные условия в Санкт-Петербурге определяет уходящий на восток атмосферный фронт.

«Его стараниями в регионе ожидается преимущественно облачная погода, пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха останется существенно выше положенных для конца октября значений», — констатировал специалист.

Он прогнозирует днем +10… +12 градусов, по Ленинградской области +8… +13 градусов. Ветер юго-западный 5−10 м/с. Атмосферное давление будет расти.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в настоящее время в Петербурге уже почти +12 градусов, южный ветер 4−8 м/с, влажность 89%, давление 753 мм рт. ст. Идёт дождь.