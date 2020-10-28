Находка, Приморский край, 28 октября, 2020, 07:54 — ИА Регнум. В Приморье в соцсетях обсуждают видео, где один из пациентов ковидного госпиталя на базе городской больницы Находки говорит, что больным в палатах реанимации отключили кислород. Кроме того, пациенты говорят о хамском отношении со стороны персонала — в одну из смен к лежачим больным никто не подошёл даже, чтобы измерить температуру и уровень кислорода в крови.

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Видео разлетелось по соцсетям из Instagram «Находка-Городской паблик».

После публикации руководство больницы дало официальный комментарий, но при этом факт отсутствия кислорода отрицало, признав лишь грубое отношение к больным со стороны санитара.

При этом в этот же день в 20:00 по местному времени, ещё до выхода видео об отсутствии кислорода, врио главного врача Находкинской городской больницы Альфия Семенюк и заведующий стационаром Дмитрий Потешкин никаких нарушений не заметили — госпиталь функционировал в штатном режиме, медицинская помощь пациентам оказывалась в полном объёме. От других пациентов жалоб не поступало. Во время вторичного обхода уже после публикации, в 22:30, также сообщается, что не было выявлено перебоев в подаче кислорода. Однако подтвердился факт грубого отношения к пациентам со стороны санитара. Сотрудник отстранён от дежурства и будет уволен, сказано в официальном ответе руководства горбольницы. Альфия Семенюк принесла пациентам извинения за грубость сотрудника и ещё раз обратила внимание медицинского персонала на недопустимость такого поведения.

В комментариях жители Находки очень жестко высказываются о работе этой больницы:

«Мы когда мою свекровь положили в горбольницу, это было в декабре 2019 года, вообще покойник лежал в палате прикрытый, бабушки в палате сказали, что давно лежит уже, им якобы нет времени в морг отдать тело. Мы в шоке были … я не удивляюсь этому видео».

«Думаю, главврача проверить надо! Ходят слухи, что у неё платная клиника в городе!»

«У меня мама сейчас там лежит, сатурация 90−93, врач говорит, больных много, кислорода мало, дышите около окна. Видать, тоже санитар виноват».

Как сообщало ИА REGNUM, в COVID-стационаре, развёрнутом на базе городской больницы № 20 Ростова-на-Дону, 12 октября скончались пять пациентов, 11 октября — 13 пациентов. От занимаемой должности освобождена начальник городского управления здравоохранения Надежда Левицкая.