Азовский район, Ростовская область, 28 октября, 2020, 07:22 — ИА Регнум. В Азовском районе Ростовской области потушили крупный природный пожар, площадь которого составила 2 га. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 28 октября.

ГУ МЧС России по Ростовской области Площадь пожара в Азовском районе составила 2 га

Сообщение о возгорание на окраине хутора Обуховка поступило в экстренные службы в 22:50 мск. По первоначальным данным, площадь пожара составила около 1500 метров по фронту, спустя два часа возгоранию был присвоен второй ранг сложности с целью недопущения распространения загорания огня.

«В 1:52 мск объявлена локализация на площади 2 га, в 2:37 мск — полная ликвидация пожара. К тушению было привлечено 68 человек и 23 единицы техники. Погибших и пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.