Санкт-Петербург, 28 октября, 2020, 03:47 — ИА Регнум. Судья арбитража Северной столицы Суворов удовлетворил требование банка «Объединённый финансовый капитал» к АНО «Северо-западное агентство развития и привлечения инвестиций», в создании которой принимала участие «дочка» Минэкономразвития России. С ответчика было взыскано более 11 млн рублей. Подробности вердикта пока неизвестны, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Сообщается, что «иск был удовлетворён полностью», но решение пока не изготовлено. В споре речь шла о взыскании 11 405 281,82 рубля, из которых «10 325 000 рублей задолженности по договору об оказании услуг по организации участия в конференциях, 1 080 281 руб. 82 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 18.12.2018 по 25.06.2020, а также проценты, начисленные на сумму долга за период с 26.06.2020 по день фактического исполнения обязательства».

Напомним, агентство было создано в 2002 году для консультаций в коммерческих вопросах. Учредители — госпредприятие Минэкономразвития РФ, госучреждение «Санкт-Петербургский центр международного сотрудничества» и ликвидированное позднее НП «Экономическая палата Северо-запада».