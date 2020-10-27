Белград, 27 октября, 2020, 23:44 — ИА Регнум. На военном аэродроме имени полковника-пилота Миленко Павловича в Батайнице продолжается последний этап модернизации российских самолетов МиГ-29, сообщили 27 октября в министерстве обороны Сербии после того, как министр Александр Вулин посетил 204-ю авиационную бригаду. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Минобороны России МиГ-29

«После модернизации самолеты будут достигнут уровня 4+, что сделает наше небо более безопасным», — заявил Вулин.

После доклада о состоянии и эксплуатационных возможностях 204-й авиационной бригады ВВС Сербии полковник Бране Крняич вручил министру Вулину обрамленные гербы подразделений в составе 204-й авиационные бригады в знак признательности за укрепление этого формирования.

Напомним, благодаря военно-техническому соглашению, подписанному президентами и главнокомандующими Сербии и России Александром Вучичем и Владимиром Путиным, сербские ВВС получили крупную военную помощь в виде поставок истребителей МиГ-24, необходимого оборудовании и деталей для модернизации самолётов.