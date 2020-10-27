Трамп отменил пошлины на алюминий из Канады
Вашингтон, 27 октября, 2020, 23:08 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп отменил пошлины на импорт алюминия из Канады, 27 октября сообщает агентство Associated Press.
(сс) homw
Алюминий
Согласно документу, опубликованному Белым домом, правительство США может рассмотреть вопрос о повторном введении тарифов в случае резкого роста импорта нелегированного необработанного алюминия из Канады.
Пошлины США на ряд товаров из Канады, которые были введены администрацией Трампа, являлись причиной длительных споров вокруг трехстороннего соглашения о торговле США-Мексика-Канада (USMCA).
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