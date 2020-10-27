Париж, 27 октября, 2020, 22:33 — ИА Регнум. Во Франции всего за время пандемии умер 35 541 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 523 пациента. Об этом во вторник, 27 октября, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 33 417 новых случая заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 1,198 млн.

Ранее, 26 октября, во Франции было выявлено 26 771 новых случая заражения SARS-CoV-2.

Напомним, ранее 27 октября президент Франции Эммануэль Макрон созвал членов Совета безопасности, чтобы обсудить возможные варианты ужесточения «антикоронавирусных» мер, в том числе повторное введение режима самоизоляции.