Сегодня, 28 октября, в Чебоксарах состоится акция памяти «Строителям безмолвных рубежей», в других городах республики готовится театрализованная реконструкция тех исторических событий. Подробнее о мероприятиях дня памяти трудового подвига народа — в трансляции ИА REGNUM.

2021 год в Чувашии пройдёт под знаком 80-летия со дня памятной даты и значимого события в истории Великой Отечественной войны: 9 мая 2020 года подписан указ главы республики Олега Николаева об объявлении 2021 года Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. 16 апреля принят закон «О детях войны» , 4 сентября заложен камень под будущий мемориал , 8 сентября учреждена памятная медаль .

В год 75-летия Великой Победы в Чувашии на государственном уровне принято решение о восстановлении и сохранении памяти об историческом трудовом подвиге народа Чувашии и чувашского народа. 79 лет назад, 28 октября 1941 года, в республике началась масштабная мобилизация населения, сопоставимая с призывом на фронт: если на войну всего были призваны 208 тысяч человек, то «на окопы» — 170 тысяч, прежде всего это женщины и подростки. Именно они строили линии обороны — Сурский и Казанский рубежи, которые в случае взятия Москвы должны были задержать гитлеровские войска на подступах к Казани и Уралу. Об этом подвиге народа не очень много известно — документы были засекречены, оборонительные укрепления разобраны для нужд народного хозяйства, а очевидцев событий с каждым годом становится всё меньше. Более пяти лет ИА REGNUM с группой энтузиастов, краеведов и учёных ведёт проект «Забытый фронт в тылу», который получил поддержку на правительственном уровне региона.

В Шумерле и Алатыре запланированы шествия, театрально-музыкальные композиции, чествование тружеников тыла. Во время открытия мероприятия в Чебоксарах в театре оперы и балета, которое начнётся в полдень, пройдут включения из городов.

В 10 часов в трёх городах Чувашии стартовали основные памятные мероприятия, посвящённые Году трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. В национальной библиотеке учёные из регионов Поволжья собрались за круглым столом, чтобы обсудить историю строительства Сурского рубежа. Также в Чебоксарах состоится первая школьная научно-практическая конференция, организованная управлением образования столичной мэрии.

В Алатыре на площади перед Дворцом культуры прошёл сбор участников флешмоба: в театрализованном формате реконструируется мобилизация жителей на строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

От дворца культуры в Алатыре начала шествие колонна, состоящая преимущественно из женщин и молодёжи, одетых в шинели, бушлаты и другую одежду времён Великой Отечественной войны. Они символизируют собой строителей оборонительных рубежей, которые «идут на окопы». Их шествие сопровождается агитационными лозунгами тех времён, а также песнями военных лет.

В Шумерле возле гостиницы идёт акция в честь строителей рубежей обороны. Возле гостиницы оформлен призывной пункт, который в годы Великой Отечественной войны служил городской мобилизационной площадкой как для отправки на фронт, так и на строительство оборонительных рубежей.

Акция памяти «Строителям безмолвных рубежей», посвящённая Году трудового подвига строителей оборонительных рубежей, будет идти в Чебоксарах в прямом эфире. Информационный партнёр — ИА REGNUM.

За тему строительства Сурского и Казанского рубежей журналисты ИА REGNUM взялись в 2015 году, собирая не только открытые данные, но и архивные документы, публикуя их впервые. В ходе изучения выяснилось, что многие документы до сих пор засекречены, так как связаны с обороной страны.

Хроники события. В феврале 2020 года главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров , который является инициатором и куратором проекта агентства «Забытый фронт в тылу: как строился Сурский рубеж», направил обращение Олегу Николаеву, который на тот момент являлся врио главы Чувашии. В нём, в частности, говорится, что данный проект «может получить новое звучание в России в Год памяти и славы, связанно с 75-летием Великой Победы».

10:21

В мае 2020 года глава Чувашии Олег Николаев на встрече с главным редактором ИА REGNUMМодестом Колеровым объявил 2021 год Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

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Читайте также:Врио главы Чувашии наградил главного редактора ИА REGNUM Модеста Колерова

10:23 В одной из своих книг доктор исторических наук Василий Димитриев вспоминает, в каких условиях шло строительство Сурского рубежа: [[[quote-3]]] [[[quote-4]]]

10:27 Хроники события. Глава Чувашии Олег Николаев, когда являлся депутатом Госсовета республики, успел «пострадать» вместе с газетой «Сурский рубеж» за работу по сохранению и увековечиванию памяти о Великой Отечественной войны: был подан иск о нарушении авторских прав на публикацию картографических и других материалов по строительству Сурского оборонительного рубежа.

10:28 В Шумерля начался памятный митинг: участники вспоминают историю строительства Сурского рубежа, чествуют тружеников тыла. Также запланирована музыкально-театрализованная композиция.

10:30 После объявления 2021 года Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей в Чувашии началась не только организационная работа, но также стал рассекречиваться массив архивных данных.

10:31 В Шумерле проходит памятный митинг.

10:33 В рамках акции памяти «Строителям безмолвных рубежей» и Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей республиканские СМИ отмечают серией публикаций, а «Национальная телерадиокомпания Чувашии» подготовила короткий фильм с участием героев — тружеников тыла, который покажут на торжественном мероприятии в Театре оперы и балета. Посмотреть фильм «Строители безмолвных рубежей»

10:34 Работа при строительстве оборонительных рубежей «велась без единого выходного дня за все время строительства, не прерываясь и в самые сильные морозы, доходившие в отдельные дни до 40 градусов». По другим свидетельствам, в 1941 году холода достигали 50 градусов. А это значит, что было не только аномально холодно, но и земля промёрзла, превращаясь в каменные глыбы и едва оттаивая даже при разведении костров. Техника тогда была редкостью и роскошью, поэтому работы повсеместно шли вручную — использовались лопаты, кирки, кувалды, пилы, тележки. Но даже этих простых инструментов хронически не хватало. Читайте также:Невидимые слёзы войны: как строился Сурский рубеж в Чувашии

10:35 Шествие в Алатыре. Фото: администрация Алатыря

10:36 В Чувашии историков и архивистов, занимающихся изучением истории строительства оборонительных рубежей, можно пересчитать по пальцам. Помимо учёных, к этой теме обращаются краеведы-энтузиасты, за свой счёт реконструируя линию обороны и отмечая памятными сооружениями места народной стройки. В их числе — краевед Анатолий Пояндаев из Шумерли, который обнаружил место строительства Сурского рубежа под городом и начал при помощи школьников реконструировать этот участок, создавая музей под открытым небом. В 2019 году здесь впервые в Чувашии провели реконструкцию исторических событий октября 1941 года: от мобилизации населения до рытья окопов.

10:39 Шествие в Алатыре продолжается. Фото: администрация Алатыря

10:42 В Чувашии на конкурс «Мы помним, чтим, гордимся» о трудовом подвиге чувашского народа при строительстве Сурского рубежа представлено около 300 работ. Организаторы отмечают, что к каждой работе участники «подошли творчески, использовались различные материалы, оригинальные техники изготовления, отражающие исторические факты и архивные данные», есть также работы из историй семейного архива.

10:43 Год трудового подвига строителей оборонительных рубежей стартует 28 октября, но будет отмечаться не только в 2020 — 2021 годах, но и в 2022 году. Основные мероприятия пройдут в 2021 году — в год 80-летия строительства рубежей. В числе ключевых событий — издание научного сборника, проведение всероссийской конференции и открытие федерального мемориала «Строителям безмолвных рубежей». Подробнее:В Чувашии назвали ключевые события Года строителей Сурского рубежа

10:47 В Шумерле продолжается акция памяти «Строителям безмолвных рубежей». Фото: Вячеслав Михайлов. Отметим, что в Шумерле с 2013 года не прекращается «вахта» строителей Сурского рубежа: силами детей и общественников здесь ежегодно восстанавливается и поддерживается в образцовом состоянии участок Сурского рубежа. Сегодня это развивающийся музей под открытым небом, где проводятся встречи и мероприятия. В это движение вовлекается всё больше школьников, которые на этом примере не только изучают историю, но и получают патриотическое воспитание, о котором сегодня модно говорить с высоких трибун. Подробнее: Против Гитлера в тылу Москвы. Сурский рубеж спустя 77 лет: фотофакты

10:58 Из городов Чувашии вслед за Шумерлей «вахту» памяти подхватил соседний Алатырь в 2019 году: Юрий Боголюбов, который тогда был мэром Алатыря, не понаслышке знает, что значит — служить на военных рубежах Родины: он является подполковником в отставке и участником боевых походов за пределами России на атомных подводных лодках (в должности начальника медицинской службы). Он не просто поддержал инициативу начальника Алатырского районного отдела судебных приставов Юрия Гудкова по реконструкции участка Сурского рубежа, проходившего по территории Алатыря. Он сам показал коллеге сохранившиеся окопы, противотанковые рвы и площадки для укрепления огневого расчёта. Выяснилось, что в детстве будущий мэр играл в этих местах «в Чапаева и против фашистов».

10:58 В Алатыре у администрации города развернулась экспозиция, посвящённая истории строительства Сурского и Казанского рубежей, участникам тех событий и труженикам тыла. Также идёт театрализованное представление. Отметим, что ранее алатырский ветеран Анастасия Ивановна Баканова, которая участвовала в строительстве оборонительных рубежей, вспоминала, что война для неё началась тогда, когда её брата «забрали на фронт, а меня с сестрой угнали на трассу рыть окопы»: [[[quote-5]]]

11:05 Состав организационного комитета по проведению в Чувашии в 2021 году Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, возглавила вице-премьер — и.о. обязанности министра образования Алла Салаева. В его состав вошла также заместитель главного редактора ИА REGNUMВалентина Андреева. В числе членов оргкомитета — министры культуры, информационной политики и труда, руководителя муниципальных образований и общественных организаций, директора архивных и образовательных учреждений.

11:06 В Козловском районе Чувашии в 2021 году будет построен мемориальный комплекс «Строители безмолвных рубежей». Это будет проект федерального значения, его возведут при участии Министерства культуры России и Российского военно-исторического общества. Подробнее:В Чувашии появится мемориальный комплекс «Строители безмолвных рубежей« Жители, у которых в собственности были эти три гектара земли, безвозмездно передают свои земельные участки под мемориал. Имена тех, кто принял решение передать свои земельные участки под строительство мемориала: Александр и Людмила Прохоровы, Ольга Плотникова, Николай Пантелеев и Александр Кудряшов.

11:09 В Марпосадском и Порецком районах в 2010 и 2015 годах были открыты обелиски в честь строителей Сурско-Казанского рубежа. В мае 2019 года в Алатыре начали восстанавливать участок оборонительного рубежа возле посёлка Зелёный — на границе города и Алатырского района. В годы войны здесь находился бетонный дот и геодезическая станция, которые были разобраны после Победы. Помимо данных объектов, планируется восстановить линию окопа и танковый ров, построить противотанковые ежи, создать гранатомётную площадку. В ходе работ поисковики наткнулись на железобетонный столб для укрепления орудийного расчёта. Железобетонный столб в Алатыре на месте строительства Сурского рубежа. Фото: Вячеслав Михайлов.

11:13 В октябре 2020 года в Чувашии утверждено положение о конкурсе на разработку эскиза памятной медали, посвященной 80-летию строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Читайте также:В Чувашии поощрят финансово авторов медали к 80-летию Сурского рубежа

11:17 К поиску информации об истории и строителях Сурского и Казанского рубежей подключились региональные и районные СМИ, публикуя воспоминания участников и их родственников. Появились тематические рубрики и совместные проекты изданий. Чувашская газета «Хыпар» («Весть») пишет о строителях оборонительных рубежей.

11:21 К 80-летию начала строительства оборонительных рубежей в Чувашском книжном издательстве планируют издать книгу в рамках совместного проекта с газетой «Советская Чувашия» и ГТРК «Чувашия».

11:22 Передовица в шумерлинской газете, посвящённая строителям Сурского рубежа и приуроченная к акции памяти «Строители безмолвных рубежей».

11:23 Говоря о значимости строительства оборонительных рубежей, напомним, что начало Великой Отечественной войны сопровождалось колоссальными потерями, и фашистские войска продвигались к Москве. Исход битвы за столицу не мог предсказать никто, поэтому Москва готовилась к обороне. Также было принято решение построить оборонительные рубежи в глубоком тылу — соответствующее указание дал 16 октября 1941 года Государственный комитет обороны. В соответствии с этой директивой, Совет народных комиссаров Чувашской АССР и бюро Чувашского обкома ВКП (б) принимают решение «мобилизовать с 28 октября 1941 года для проведения работ по строительству на территории Чувашской АССР Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Мобилизации подлежит население республики не моложе 17 лет, физически здоровых».

11:29 Акция памяти в Шумерле завершилась. Участники проекта ждут прямого включения с Чебоксарами, которое состоится из театра оперы и балета в рамках открытия Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей. Выступление от лица тружеников тыла. Фото: администрация Шумерли

11:31 Из истории. В 1941 году на территории Чувашии было организовано шесть военно-полевых сооружений (ВПС). По Сурскому строительному рубежу — с центрами в Ядрине, Шумерле, Порецком, Алатыре. Два ВПС были на Казанском направлении: в селах Октябрьское и Янтиково.

11:33 Карта участка строительства Сурского рубежа в Чувашии. Из фондов Чувашского государственного архива современной истории.

11:38 Из истории. По информации Государственного архива современной истории Чувашии, на строительство оборонительных рубежей было направлено 171 450 рабочих, 13 660 человек конных. Ежедневно на строительстве «в среднем участвовало 85 тысяч человек, а отдельными периодами эта цифра поднималась до 110 тысяч человек», то есть фактически треть трудоспособного населения республики. Для сравнения: согласно архивным данным, на 1 октября 1941 года в Чувашии насчитывалось 1 102 200 жителей, из них в возрасте от 17 до 54 лет — 511 608. В целом за годы войны с территории Чувашии было мобилизовано более 208 тыс. жителей, из которых 106 тыс. погибли.

11:44 Из истории: К аномальным морозам во время строительства Сурского рубежа добавлялись организационные неурядицы, в некоторых местах доходящие до откровенного беспорядка и саботажа со стороны руководителей. С последними расправлялись по «закону военного времени» в тылу — отправляли в лагеря на 5−10 лет «с конфискацией амбара». Задокументированы случаи, когда председатели колхозов или исполкомов сами самовольно покидали место стройки, а за ними следовала и часть землекопов. В результате работа была дезорганизована. Читайте также: Как остановить Гитлера после падения Москвы на его пути к Казани?

11:54 В театре оперы и балета собираются участники акции «Строителям безмолвных рубежей». В фойе представлена коллекция стилизованных костюмов, созданных выпускниками художественного училища. Фото: ИА REGNUM

11:56 Участница строительства Сурского рубежа Галина Матвеевна Николаева, уроженка Марпосадского района. Копала окопы и противотанковые рвы. Фото: ИА REGNUM

11:58 Из истории. В архивах хранится немало свидетельств личных трагедий при строительстве Сурского рубежа в Чувашии. К примеру, сохранилось письмо 17-летней девушки из Канашского района: [[[quote-6]]]

11:58 Из истории. При строительстве Сурского и Казанского рубежей в Чувашии был проявлен не только массовый героизм, но были единичные факты и откровенного саботажа. В качестве примера в одной из докладной приводится колхозник из Вурнарского района, который «через 10 дней сбежал со стройки, а на стройке дезорганизовал работу и занимался контрреволюционной агитацией».

11:59 Экспозиция в театре оперы и балета, посвящённая Сурскому рубежу. В фойе также развёрнуты выставочные экспозиции поисковых отрядов республики. Фото: ИА REGNUM

12:00 Из истории. Медицинская помощь на месте строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей не оказывалась, врачи на место стройки также не выезжали. Люди обмораживали конечности, падали в рвы, были случаи обвала при разработке грунта.

12:03 В Чебоксарах в ожидании торжественного открытия Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей. Началась прямая трансляция из театра оперы и балета. В фойе работает выставка «Жизнь» — современная мультимедийная система из 10 профессиональных кинопроекторов и специального 40-метрового экрана. Выставка рассказывает о войне через соединение мультимедиа технологий и кинематографа, звука и игры света на огромных экранах. В контент выставки включён ряд архивных кино-фото документов о строительстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Фрагмент выставочной экспозиции «Жизнь» в Чебоксарах, где один из разделов посвящён строительству рубежей обороны. Фото: ИА REGNUM

12:04 Из истории. С учётом стоявших морозов, однообразного и скудного питания, недостаточности тёплой одежды, люди при строительстве оборонительных рубежей заболевали. Данных о медико-санитарной организации работы крайне мало. Из отчёта о работе второго ВПС следует, что на каждом прорабском участке амбулаторный приём ведёт один врач. Посещаемость амбулаторий на каждом участке достигает 60 человек в день. [[[quote-7]]]

12:05 Почётные гости церемонии торжественного открытия Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей. Фото: ИА REGNUM

12:07 Рассадка в зрительном зале в театре оперы и балета полон проводится с учётом санитарно-эпидемиологических требований и соблюдения безопасной дистанции.

12:09 Исследования ИА REGNUM об истории строительства Сурского рубежа опубликованы в научном журнале.

12:09 Из истории. По итогам строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей бюро обкома ВКП (б) обратилось с ходатайством в Госкомитет обороны «О предоставлении правительственных наград лучшим участникам, проявивших подлинные образцы трудового героизма на оборонительных рубежах». Их было более 50 человек. Ещё 234 человека были награждены почетной грамотой президиума Верховного совета Чувашской АССР (данные Госархива современной истории Чувашии).

12:15 В Чебоксарах началась церемония открытия Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей. После пролога началась демонстрация фильма, подготовленного национальной телерадиокомпанией.

12:15 Из истории. По данным Госархива современной истории Чувашии, за период строительства оборонительных рубежей выполнен огромный объем работы на протяжении 380 км: вынуто 3 млн кубометров земли, построено 1600 огневых точек (дзоты и площадки), 1500 землянок и 80 км окопов с ходами сообщений. Производительность труда на земляных работах составляла 1,42 кубометра на человека в день. Читайте также:Забытый фронт в тылу: бойцы Сурского рубежа в Чувашии

12:20 Публикация о строителях Сурского рубежа в Чувашии.

12:20 Ведущие акции памяти — артисты театра и кино Анна Миклош и Анатолий Гущин.

12:23 Ведущие зачитали стихотворение жителя села Кудеиха Порецкого района Николая Майорова, посвященное строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей. На Сурском оборонительном рубеже Здесь не сшибались в битве брони, Не погибал за взводом взвод, Враг не дошел, но к обороне И здесь готовился народ. Здесь сделано всё, что не сделали б боги, Руками невест, матерей и жен, От Пензы далекой до матушки Волги Оборонительный рубеж сооружен. Здесь было всё, что нужно в обороне: Окопы, доты, дзоты, блиндажи, Займи рубеж и защищайся, воин. Хоть умирай, а берег удержи. Враг не дошел: страна остановила. Разбит под Тулой, угнан от Москвы, Здесь кровь бойцов не обагрила Осенней высохшей травы. Здесь самолеты не кружили, Бросая смертоносный груз, Здесь наши женщины крушили Промерзший на два метра грунт. Здесь роем пули не летели, Не лезли танки на откос, Здесь наши женщины потели В сорокаградусный мороз. Не гибли люди в обороне, От пуль здесь не было смертей, Здесь кровь сочилась из ладоней Уставших насмерть матерей. Снаряды здесь лесов не рвали, Вздымая землю к небесам, Здесь втайне девушки рыдали По там погибшим женихам. Здесь нет дымившихся воронок, Залитых кровью по краям, Здесь стон стоял от похоронок По там схороненным мужьям. Враг не дошел, он западней разбит был, Вдали от этих Сурских рубежей, Враг не дошел, но всё равно СПАСИБО Строителям безмолвных блиндажей. Читайте также: «Здесь кровь сочилась из ладоней»: как в Чувашии шли «на окопы»

12:24 Из публикации в ядринской районной газете о строителях Сурского рубежа.

12:26 28 октября 1941 года принято постановление особого заседания Совета народных комиссаров Чувашской АССР и бюро Чувашского обкома ВКП (б) за номером 93 «Об организации и проведении работ по возведению на территории Чувашской АССР Сурского и Казанского оборонительных рубежей». Ведущие подчеркнули, что «задачи ставятся трудновыполнимые, сроки обозначаются кротчайшие и не всем мобилизованным будет, уготовано судьбой, вернуться домой живыми».

12:27 В зал вносится переходящее Красное знамя Совета обороны всесоюзного значения. Зал встал. Это знамя завоевало мамалаевская бригада колхоза имени Ворошилова во главе с председателем Петром Юлмасовым, которая вернулась домой с трудовой победой — в социалистическом соревновании между бригадами, заняв в нём первое место. За что была удостоена звания «Передовой бригады» и была награждена переходящим Красным Знаменем. Бригадир Петр Ефремович был награжден медалью «За трудовую доблесть».

12:28 Объявлена минута молчания.

12:28 Красное знамя Совета обороны всесоюзного значения. Его передала краеведческому музею поселка Вурнары ученица Мамалаевской школы Ольга Гончарова во время районного конкурса «Юный экскурсовод» в феврале 2006 года. Односельчане помнят, как трепетно относились к знамени, которым наградили колхозную бригаду. Оно долго висело над зданием сельсовета, его аккуратно стирали, штопали и вешали обратно. Фото: ИА REGNUM

12:32 Обладатель Гран-при второго всероссийского телевизионного фестиваля-конкурса патриотической песни «Солдатский конверт — 2019» Андрей Макаров исполняет песню «Колокола». Скриншот прямой трансляции с сайта culture.ru.

12:33 Свидетельство героизма строителей Сурского и Казанского рубежей. Характеристика на одного из строителей. Из фондов государственного архива современной истории Чувашии.

12:37 Звучат аплодисменты труженикам тыла. В их числе — уроженка деревни Оксарино Мариинско-Посадского района Галина МатвеевнаНиколаева. Скриншот прямой трансляции с сайта culture.ru.

12:38 Ведущая отмечает, что акция памяти даёт официальный старт марафону образовательных, просветительских и гражданских мероприятий, нацеленных на увековечение трудового героизма и самоотверженности участников строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей в 1941—1942 годах. Запланированы широкомасштабные акции, конференции, творческие конкурсы, военно-патриотические фестивали, поисковые экспедиции, флешмобы. В них примут участие не только жители Чувашии, но и другие регионы Поволжья. Ведущие Анна Миклош и Анатолий Гущин. Скриншот прямой трансляции с сайта culture.ru.

12:39 Слово предоставили главе Чувашии Олегу Николаеву, который начал своё выступление на чувашском языке.