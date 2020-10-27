Санкт-Петербург, 27 октября, 2020, 20:52 — ИА Регнум. Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга 27 октября избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в следственном изоляторе в отношении Артема Беленко, 1984 года рождения, обвиняемого в совершении убийства 33-летней Екатерины Антонцевой, преподавателя микробиологии Санкт-Петербургского государственного технологического института.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО «Кресты-2»

Это жестокое преступление вызвало особый резонанс также в связи с тем, что у тела жертвы был отчленён большой палец правой руки, чтобы с помощью него по отпечатку можно было разблокировать смартфон девушки, который также исчез из ее квартиры на улице Димитрова.

Читайте также: В Петербурге задержан вероятный убийца женщины, у которой отрезали палец

По версии следствия, утром 25 октября Беленко, находясь в квартире своей знакомой, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений напал на женщину и задушил ее.

«После чего отрезал потерпевшей большой палец правой руки для использования ее мобильного телефона», — подтвердили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Напомним, по данным следствия, преступление было совершено из корыстных мотивов — мужчина не хотел отдавать взятую у женщину взаймы крупную сумму денег. А смартфон с пальцем жертвы понадобился для имитации ее сетевой активности и создания фальшивого алиби.

Артему Беленко уже предъявлено обвинение в убийстве, по которому ему грозит до 15 лет лишения свободы. Обвиняемый свою вину признал. Он помещен в СИЗО как минимум до 25 декабря 2020 года.