Кострома, 27 октября, 2020, 20:35 — ИА Регнум. Администрация Костромы увеличила число пассажирских автобусов в часы пик для борьбы с переполнением общественного транспорта в период пандемии.

Gradkostroma.ru

Утром 27 октября на самые загруженные маршруты заволжского направления под номерами 15, 57, 52, 65, 66 вывели 10 дополнительных автобусов. По данным управления городского пассажирского транспорта, это позволило снизить среднюю загрузку автобусов с 80% до 60% от вместимости.

Отслеживать загруженность подвижного состава и принимать решения о выводе дополнительных машин на линию в управлении обещают каждый день.

Напомним, что в начале апреля из-за снижения пассажиропотока в условиях самоизоляции общественный транспорт в Костроме перевели на режим выходного дня. Часть утренних рейсов были отменены, а интервал движения — увеличен. Позже в регионе заработали предприятия, а костромичи были вынуждены добираться на службу в переполненных маршрутках и автобусах.

Сейчас костромской транспорт работает в обычном режиме, но на части маршрутов в утренние и вечерние часы всё равно присутствует «перегруз». Самыми неблагополучными в этом отношении остаются автобусы № 57, 65 и 66.