Кострома, 27 октября, 2020, 20:15 — ИА Регнум. В городе Буй Костромской области воспитатели, депутаты и родители выступили против закрытия детского сада No 2 «Ивушка», в котором воспитывается более 60 детей — передаёт корреспондент ИА REGNUM. Воспитатели уверяют, что летом 2020 года власти пообещали не закрывать учреждение, но кардинально изменили своё решение спустя несколько месяцев.

Фото Екатерины Соболевой Детский сад №2 «Ивушка» в Буе

«О закрытии садика с 1 января 2021 года нам, воспитателям, сообщили чиновники из отдела образования городской администрации. Это произошло на общем собрании коллектива 26 октября. Это было как нож в спину! Ещё в июне 2020 года мы ходили в администрацию к Игорю Ральникову (глава Буя — ИА REGNUM) чтобы он поздравил детский сад с юбилеем, и заодно спросили о слухах про закрытие, которые расходились по городу на протяжении года. Ранее в администрации действительно была встреча, на которой было предложено переоборудовать наш детский сад под музей. Он уверил нас, что не надо переживать, детский сад закрывать не будут, а переоборудовать помещения под музей слишком дорого. И вот, спустя два месяца к нам приходят чиновники и говорят, что рождаемость падает, детский сад нерентабельно содержать, и вообще здание находится в плохом состоянии», — рассказала корреспонденту информационного агентства воспитатель детского сада Майя Сигейкина.

Глава Буя Игорь Ральников подтвердил информацию о закрытии детского сада. По его словам, решение о расформировании дошкольного учреждения обусловлено «разумной целесообразностью», демографической ситуацией и желанием бюджета сэкономить средства на содержании учреждения.

«Необходимость оптимизации сети дошкольных образовательных учреждений города обусловлена разумной целесообразностью. Посещаемость детском саду No2 в настоящий момент составляет 41 ребенок, в то время, как наличие свободных мест в других детских садах города, составляет 64. Общая сумма, направляемая из местного бюджета на содержание учреждения, составляет 4,7 млн. рублей в год. В случае принятия решения (о закрытии — ИА REGNUM) экономия средств местного бюджета составит порядка 3,5 млн рублей. В то же время здание детского сада, построенное в 1905 году, абсолютно не соответствует требованиям к современному дошкольному образовательному учреждению. Здание планируется оставить в казне, до нахождения варианта его использования. Есть идея перевода сюда краеведческого музея города, который удачно впишется в облик исторического центра»

Против «оптимизации за счёт детей» выступила депутата думы города Буй Ирина Андреева. Политик полагает, что недобор воспитанников в детском саду создавался искусственным образом.

«Я считаю, что закрытие садика — это чья-то «хотелка». Летом власти уверяли, что закрытия не будет, но работа над этим всё-таки велась. Есть мнение, что недобор детей в детском саду создавался искусственно — при распределении деток в 2020 году этому детскому саду дали меньше всего воспитанников. Этот вопрос для меня болезненный — здесь работает моя дочь, в садик ходят мои внуки. Я не приемлю любое закрытие такого рода. Не наше поколение открывало этот детский сад — он работал с 1993 года, а мы все только рушим, не пытаясь сохранить. Да и здание там хорошее, экология, речка, свежий воздух — как раз идеальное место для воспитания детей»

Несмотря на то, что администрация предлагает родителям места в других детских садах, большая часть родителей намерена отказаться от этого варианта и писать жалобы в вышестоящие органы. Люди возмущены тем, что решение о закрытии детского сада не обсуждалось с ними заранее.

«Администрация, услышьте народ! Не издевайтесь над нашими детьми! У меня оба ребёнка ходят в этот детский сад с огромным удовольствием, любят воспитателей и коллектив там очень дружный и сплочённый. Если группы расформируют по другим садикам — дети будут как селёдки в бочке. Честно, все родители просто в шоке от этой новости. Хоть бы людей сначала спросили, что они думают по поводу закрытия! Я думаю, что администрации города просто приглянулось это здание — они хотят использовать его для каких-то своих целей и решили перешагнуть через детей», — рассказала местная жительница Анастасия Цветкова.

«Мой ребенок привык к детскому саду, мы туда ходим три года. Воспитатели замечательные и знают подход к детям. Переход в другой детский сад дастся нам тяжело, я не хочу травмировать своего ребёнка и себя переживаниями. Никаких предупреждений не было — ни администрация, ни отдел образования не выходили на нас. Сегодня после народного гнева и споров к нам в садик пришла депутат городской думы Ольга Фелькер. Она предложила продлить работу садика до сентября 2021 года, а потом перевести весь коллектив на базу детского сада No5. Но мы взрослые люди и понимаем, что сохранить весь коллектив и перенести весь садик нереально. Кажется, нас просто хотят временно успокоить. Но мы не верим, и если не найдём понимания в области, пойдём дальше, вплоть до президента», — поделилась мнением с корреспондентом родительница Екатерина Проворова.

Вопрос о судьбе детского сада в Буе будут обсуждать 28 октября — на эту дату намечено заседание городской думы. На встречу планируют позвать родителей и представителей детского сада. ИА REGNUM будет следить за развитием ситуации.