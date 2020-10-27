Кострома, 27 октября, 2020, 20:09 — ИА Регнум. Старейший депутат Костромской областной думы Андрей Иванович Бычков скончался после заражения коронавирусом. Эту информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердил депутат областного заксобрания Вячеслав Головников и несколько источников в облдуме.

Vk.com/kosoblduma Андрей Иванович Бычков

В последний раз Андрей Иванович присутствовал на заседании облдумы 5 октября, вскоре после этого у него была выявлена новая инфекция. После положительного теста на SARS-CoV-2 депутат был помещён в костромской госпиталь ветеранов, а затем переведён на лечение в областную больницу. Причиной смерти политика стал второй инсульт.

Андрей Бычков работал во всех созывах областной думы, был председателем законодательного собрания первого, второго, четвёртого и пятого созывов, возглавлял комитеты по бюджету, налогам, банкам и финансам и государственному устройству и местному самоуправлению, депутатской деятельности, регламенту и информационной политике. Парламентарию было 73 года.