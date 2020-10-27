Москва, 27 октября, 2020, 19:06 — ИА Регнум. Решение Солецкого районного суда Новгородской области, впервые признавшего геноцидом массовое убийство мирных советских людей немецкими оккупантами оправдано и справедливо. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября сообщил член высшего совета «Сильной России», адвокат, профессор Янис Юкша.

Sledcom.ru Массовое захоронение мирных граждан в районе деревни Жестяная Горка Батецкого района Новгородской области

«К глубокому сожалению та трагедия, которая разразилась с российским народом и другими народами, населяющими Советский Союз в середине ХХ века, её сложно переоценить. Эхо той страшной войны, страшной гибели такого количества людей ещё многие десятилетия или даже века будет преследовать наш народ и страну. Совершенно чудовищные преступления по отношению к гражданам СССР. Их убивали только за то, что они являлись гражданам СССР и лучший доктринальный аспект, который был доказан Нюрнбергским процессом был таков: освобождение территорий от иных народов, преследование местного население, уничтожение и выдавливание его с этих территорий», — сказал Юкша.

По его словам, преступления, которые были совершены по отношению к населению СССР, иначе как под определение геноцида попасть не могут. Поэтому сам факт признания таковым событий в деревне Жестяная Горка в 1942 году нужно приветствовать. При этом на территории России ещё не дано чёткого определения деяний, которые производили нацистские оккупанты и их пособники с мирными жителями.

«Считаю, что этим давно нужно было озадачиться и заняться. Я много раз говорил и призывал к созданию соответствующего фонда, который будет заниматься судопроизводством по всему миру. Нужно преследовать преступников, причём даже преступников современных, которые не признают итоги Нюрнбергского процесса, которые смеют говорить о каких-то иных взглядах на данные исторические реалии. Те лица, которые считают иначе, должны быть наказаны. Я уже не говорю о том, что те страшные деяния, совершенные во время Великой Отечественной войны, должны получить юридическую оценку. Данные преступления не имеют сроков давности, данные лица, которые в этом были замешаны, в отношении них должны быть вынесены чёткие приговоры. Все эти действия проводились в отношении наших соотечественников. Это страшные раны российскому народу, которые долго не будут заживать, а возможно не заживут никогда. Я приветствую данные действия. Нужно создать сообщества юристов, которые будут заниматься данными действиям. Все факты должны быть выявлены и им должна быть дана чёткая правовая оценка», — заявил Юкша.