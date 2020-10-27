Томск, 27 октября, 2020, 18:33 — ИА Регнум. Новые ограничения Роспотребнадзора по работе кафе и ресторанов ночью необоснованные и нецелесообразные, считает член «Партии Роста» Филипп Конов. Об этом он заявил сегодня, 27 октября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Закрытый ресторан

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»Если говорить о том, что новые правила дадут существенный эффект в борьбе с эпидемией, — люди точно так же встречаются и общаются в дневные часы, ходят в магазины, театры, используют общественный транспорт. Единственное, что можно уверенно сказать, — общепит, а особенно малый бизнес, пострадает так же, если бы заведения просто закрыли, а местами и хуже. При полном запрете на работу хотя бы можно было договориться с арендодателями», — отметил Конов.

По его мнению, возможно, стоило ограничить работу ночных клубов, но подписывать под данные рекомендации сразу весь общепит — просто загубить отрасль.

«Особенно пострадают бары и пабы, где большая часть выручки приходится на вечерне-ночные часы. Очень жаль, что диалога с предпринимателями никто не ведёт», — добавил Конов.

Напомним, что Роспотребнадзор запретил юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям организовывать зрелищно-развлекательные мероприятия и оказывать услуги общественного питания с 23:00 до 06:00.