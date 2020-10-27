Лондон, 27 октября, 2020, 18:32 — ИА Регнум. Британский машиностроительный холдинг Rolls-Royce официально предупредил сотрудников о возможной приостановке заводов, а также о сокращении рабочего дня и зарплат, сообщает 27 октября Financial Times со ссылкой на неназванный источник.

Nathan Borror Rolls-Royce

По утверждению издания, эти меры вызваны резким падением спроса на самолеты во время пандемии коронавируса.

Отмечено, что представители холдинга уже подтвердили эту информацию изданию и пообещали предоставить своим сотрудникам более подробные сведения по этому вопросу в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года Rolls-Royce объявила о сокращении девяти тыс. рабочих мест.

Группа Rolls-Royce производит целый ряд инженерных систем для гражданской и военной авиации, судостроения и энергетики.