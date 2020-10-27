Вашингтон, 27 октября, 2020, 18:28 — ИА Регнум. Заключение сделки по пакету помощи американской экономике между администрацией президента США Дональда Трампа и демократами в Конгрессе вряд ли состоится до выборов, 27 октября передает Fox News.

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«Шансы невелики, когда есть кто-то вроде Нэнси Пелоси в качестве спикера палаты. Посмотрите на предложение, которое они выдвинули, оно все еще остается в силе» , — заявила Fox пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

В то же время сама Пелоси и советница президента Трампа Алисса Фарах ранее заявили, что обе стороны надеются на достижение соглашения до 3 ноября.

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