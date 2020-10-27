Рим, 27 октября, 2020, 18:15 — ИА Регнум. Если правительство Италии в ближайшее время не введет вновь запрет на увольнения, дело может закончиться социальной катастрофой, сказано в обращении ведущих национальных профсоюзов страны, опубликованном во вторник, 27 октября.

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

Запрет на увольнения (по любым причинам) был введён в Италии весной 2020 года, в период общенационального карантина, и действовал до начала осени (на последнем этапе — только в отношении компаний, получающих бюджетную поддержку).

Сейчас, с введением новых ограничений, работодатели испытывают трудности и могут начать решать их посредством увольнений, опасаются в профсоюзах.

По даннымна 26 октября, в Италии умерли37 479человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на141(днем ранее — на128). Выздоровели 264 117 человек, за сутки этот показатель увеличился на2309(днем ранее — на2352). Число подтвержденных носителей выросло на17 012(днем ранее — на21 273). Было проведено чуть менее 125 тысяч тестов, положительный результат — у 13,64% (накануне — 13,14%).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет542 789. В настоящее время заражены236 684человека— на14 443больше, чем днем ранее, это самый высокий показатель за всё время эпидемии. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) снова стало расти в начале августа 2020 года. С этоговремени оноувеличилосьпочти в 20раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия и работа учреждений общественного питания. Власти страны отвергают возможность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако властям регионов предоставлено право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении уже приняты.