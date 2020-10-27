Баку, 27 октября, 2020, 18:13 — ИА Регнум. С базы российских войск в Гюмри Армения получает снабжение своих вооруженных сил, заявил 27 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянскому телеканалу Rai-1.

President.az Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Отвечая на вопрос об отправке через Турцию в Азербайджан джихадистов из Сирии, а также о присутствии турецких войск и боевых самолетов в зоне карабахского конфликта, Алиев указал на российскую военную базу в Армении.

«Мы же не говорим, сколько российских МиГ-29, Су-30 находятся на территории Армении. Мы же не говорим о том, что 5 тысяч российских войск расположены на базе в Армении в Гюмри, и, по нашим данным, оттуда периодически идут поставки армянским вооруженным силам, и это факты, в отличие от того, что говорится про нас. Поэтому я предлагаю тем, кто хочет нас обвинять, сначала разобраться с самими собой, а после этого делать такие скоропалительные выводы, основанные на ложной информации», — заявил азербайджанский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 сентября продолжаются бои в Нагорном Карабахе. Кроме армии НКР, наступающим войскам Азербайджана противостоят и вооруженные силы Армении. Обе стороны обвиняют друг друга в ударах по гражданским объектам и мирному населению.