Курган, 27 октября, 2020, 17:10 — ИА Регнум. Губернатор Курганской области Вадим Шумков поблагодарил Минздрав РФ и лично министра здравоохранения России Михаила Мурашко за оперативную помощь региону в сложной эпидемиологической обстановке по распространению коронавирусной инфекции. Об этом он написал в своём Instagram-аккаунте.

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«Самый главный сейчас для всех вопрос — это борьба с коронавирусом. Ситуация сложная во всех регионах, у нас основная проблема — это кадры. Врачей и раньше не хватало, а сейчас многие медики болеют. Уже сегодня к нам прибывают специалисты. Будут помогать», — сообщил Вадим Шумков.

Напомним, в Курганской области за сутки 27 октября лабораторно подтверждены 78 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 51 случай выявлен в Кургане. Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 77 случаев. В регионе отмечается высокая смертность пациентов с COVID-19 — 53 человека с 28 сентября по 27 октября 2020 года.