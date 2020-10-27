Санкт-Петербург, 27 октября, 2020, 17:21 — ИА Регнум. Беспрецедентное для новейшей истории России решение суда в Новгородской области по делу об убийстве мирных жителей вблизи деревни Жестяная Горка в годы Великой Отечественной войны, которое было официально признано геноцидом, руководитель фонда «Историческая память» Александр Дюков назвал корректным и оправданным. По словам собеседника агентства, оно создает правовую основу для дальнейшего юридического преследования остающихся в живых легионеров СС.

Novreg.ru Портрет одной из жертв геноцида в Жестяной горке

Как отметил историк, ранее он анализировал вопрос — можно ли нацистскую истребительную политику рассматривать в качестве юридического преступления, преступления геноцида и оказалось, что это возможно. По словам Дюкова, преступления, которые совершались карателями в районе деревни Жестяная Горка, не были изолированными, это была часть более широких преступлений нацистов.

«Эти преступления были направлены на массовое уничтожение представителей советских народов, прежде всего, советского народа, еврейского народа по заранее спланированному, сформированному еще до нападения на Советский Союз плану. Это вне сомнения был геноцид», — пояснил собеседник агентства.

Решение суда стало беспрецедентным в российской судебной практике. Как пояснил историк, в районе Жестяной Горки основной силой карателей были латыши, в том числе те, которые впоследствии вошли в состав латышского легиона СС. Таким образом, оно показывает, что эти люди были виновны в преступлении, не имеющем срока давности — в геноциде.

«Современные латвийские власти на официальном уровне героизируют легион СС, входивших в него людей, а также в настоящее время поддерживают ныне живых легионеров этого формирования, ныне живых эсэсовцев, которых насчитывается несколько сотен», — уточнил Александр Дюков.

По словам собеседника агентства, решение суда создает основу для дальнейшего юридического преследования ныне живых легионеров СС, а также открывает возможности для выдвижения со стороны родственников убитых граждан исков в отношении правительства Латвии, которое поддерживает людей, виновных в геноциде.

«У нас, к сожалению, расследования преступлений с момента распада Советского Союза в России практически не велось. Утрачено огромное количество времени, ушли от наказания множество преступников, но всё равно сейчас остаются преступники, которых осудить можно и, кроме того, остается нынешнее Латвийское государство, которое на официальном уровне этих преступников героизируют», — пояснил историк.

При этом он уточнил, что скорее всего, решение российского суда латвийскими властями признано не будет, поэтому Российской Федерации нужно будет добиваться выполнения решения, принятого судом.

«Я думаю, что это само по себе чрезвычайно важно, в том числе для дисциплинирования латвийских властей и для того, чтобы они отказывались от нынешних совершенно возмутительных практик героизации нацистских пособников», — заключил Александр Дюков.