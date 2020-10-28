Москва, 28 октября, 2020, 08:00 — ИА Регнум. Во всех регионах России начала работу новая информационная система учета недвижимости ФГИС ЕГРН, получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости можно в любом МФЦ, сообщает ИА REGNUM. Кроме того, по всей стране заработает сервис, позволяющий в режиме онлайн получать сведения из ЕГРН для сделок с недвижимостью, отметила замглавы правительства РФ Виктория Абрамченко.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

Все 85 субъектов РФ перешли на работу в Федеральной государственной информационной системе ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН), объединившей данные государственного кадастра недвижимости (ГКН) и Единого государственного реестра прав (ЕГРП), отметила она.

«Мы завершили трехлетнюю работу по созданию уникальной отечественной цифровой системы. Это сложный инженерный процесс, который связан с миграцией данных из старой системы в новую, с настройкой работы с МФЦ, обучением людей использованию новых интерфейсов. Переход всей страны на такую глобальную базу как ФГИС ЕГРН — это, безусловно, новая веха в истории оборота недвижимости в России», — заявила вице-премьер.

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Вместе с тем в июле Госдума в третьем чтении приняла правительственный закон, направленный на совершенствование порядка определения кадастровой стоимости недвижимости. Документом, в частности, предусмотрено изменение механизма внесудебного установления кадастровой стоимости в размере рыночной стоимости.