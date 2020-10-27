Деревня Жестяная Горка, Новгородская область, 27 октября, 2020, 16:23 — ИА Регнум. Массовое убийство мирных советских людей немецкими оккупантами и их пособниками в деревне Жестяная Горка в 1942 году признано геноцидом, такое решение 27 октября было принято Солецким районным судом Новгородской области, передает корреспондент ИА REGNUM. Это первое дело о геноциде в истории Российской Федерации.

Novreg.ru Мемориал в Жестяной Горке

Напомним, ранее прокуратура Новгородской области по поручению Генпрокуратуры РФ направила в суд заявление об установлении факта геноцида в деревне Жестяная Горка Батецкого района в годы Великой Отечественной войны.

«Заявление прокурора Новгородской области в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц, родственников, потомков мирных жителей, погибших в районе деревни Жестяная Горка <…> удовлетворить, — зачитала судья. — Признать вновь выявленные преступления, совершенные в 1942—1943 годах в деревне Жестяная Горка <…> военными преступлениями против человечества <…> геноцидом».

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца с 3 ноября 2020 года.

По данным следственных органов, военные преступления были совершены в 1942—1943 годах в деревне Жестяная Горка Батецкого района тогдашней Ленинградской области (с 5 июля 1944 года эта местность входит в Новгородскую область) лицами из числа бойцов так называемой «тайльцкоманды айнцзацкоманды 1ц» полиции безопасности и СД.

Жертвами массовых расправ стали не менее 2600 советских граждан из числа мирного населения и военнопленных бойцов Красной армии. По данному факту органами СКР расследуется уголовное дело по статье 357 УК РФ «Геноцид».

Добавим, 22 октября в деревне Жестяная Горка Батецкого района Новгородской области открылся музейно-мемориальный комплекс, посвященный мирным жителям, погибшим от рук оккупантов в годы Великой Отечественной войны.