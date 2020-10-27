Киев, 27 октября, 2020, 16:04 — ИА Регнум. Украинский политический эксперт Владимир Горбач констатирует новый виток дипломатического скандала с Венгрией и предлагает украинской власти рецепт, как «припугнуть» Будапешт.

George Chernilevsky Турул — венгерский национальный символ. Скульптура в Ужгороде (Украина)

Со своим комментарием эксперт выступил сегодня, 27 октября.

ИА REGNUM напоминает, что в день голосования на местных выборах на Украине, 25 октября, глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал «украинских венгров» голосовать за одну из партий, участвующих в местных выборах на Закарпатье. В ответ МИД Украины заявил о «прямом вмешательстве» Будапешта в украинский избирательный процесс и о неуважении Венгрии к украинскому законодательству. Украина и Венгрия обменялись дальнейшими острыми заявлениями и нотами протеста, в настоящий момент вопрос еще не «закрыт».

«Очевидное и неприкрытое, а следовательно, наглое вмешательство министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в избирательный процесс на Закарпатье на самом деле может быть расценено как угроза суверенитету и территориальной целостности Украины… Интересно было бы проследить за реакцией Будапешта на гипотетическую попытку Киева инициировать консультации по крайней мере с отдельными (без России) государствами — гарантами Будапештского меморандума», — заявил Горбач.

Для усиления впечатления эксперт предлагает предложить провести соответствующие консультации непосредственно в Будапеште.

Напомним, что Будапештский меморандум — межгосударственный документ о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к договору о нераспространении ядерного оружия, который был подписан в декабре 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США.

В ходе опроса президента Зеленского 25 октября 74,2% респондентов поддержали право Украины на использование обязательств о гарантиях безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для возобновления суверенитета и территориальной целостности, хотя власти страны так и не разъяснили, что это значит в прикладном смысле слова.