Рыбинск, Ярославская область, 27 октября, 2020, 15:32 — ИА Регнум. Проект восстановления храма Воздвиженья Креста Господня села Коприно в Ярославской области не увенчался успехом. В суд подан иск о ликвидации благотворительного фонда, созданного для восстановления церкви. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на определение Рыбинского городского суда.

Место, где стоял храм

Благотворительный фонд «Строительство Храма Воздвижения Креста Господня в Коприно» был создан в 2013 году. Учредителем фонда выступил известный российский бизнесмен Сергей Бачин, инвестор курорта «Ярославское взморье». Проект возрождения храма в 2015 году представило руководство курорта. Планировалось, что храм будет восстановлен за пять лет, то есть в 2020 году. Директором фонда является руководитель «Ярославского взморья» Дмитрий Родионов. Именно он и потребовал ликвидировать фонд.

«Родионов Д.Ф. обратился в суд с иском к Благотворительному фонду «Строительство Храма Воздвижения Креста Господня в Коприно» о ликвидации фонда в связи с недостаточностью имущества для осуществления деятельности», — говорится в определении Рыбинского городского суда.

Никто из заинтересованных сторон не явился в судебное заседание. Между тем суд оставил иск о ликвидации фонда без рассмотрения.

«Как следует из выписки из ЕГРЮЛ, учредителем (участником) Благотворительного фонда «Строительство Храма Воздвижения Креста Господня в Коприно» является Бачин С.В. Родионов Д.Ф. является директором данного фонда, а потому из буквального толкования положений вышеприведенного закона не вправе ставить перед судом требование о ликвидации фонда», — говорится в определении суда.

Храм Воздвиженья Креста Господня села Коприно был построен в 1787 году. Само село Коприно было затоплено водами Рыбинского водохранилища, а руины церкви сохранились на берегу. В 2018 году стены храма рухнули при невыясненных обстоятельствах.

С именем председателя совета директоров сочинского курорта «Роза Хутор» Сергея Бачина в Ярославской области помимо «Ярославского взморья» связывают крупные проекты в сфере сельского хозяйства. Это молочно-товарные фермы «Агри-Волга», сыродельный завод в Угличе и некоторые другие.