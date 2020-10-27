Кострома, 27 октября, 2020, 15:05 — ИА Регнум. В Костромской области за минувшие сутки SARS-CoV-2 выявили у 104 человек, за этот же период выздоровели 73 больных. Об этом 27 октября сообщает оперативный штаб по региону.

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Согласно официальной статистики, число летальных исходов больных с диагнозом COVID-19 в регионе возросло до 138. Очередными жертвами новой инфекции стали мужчина и две женщины, все пациенты были «старше 50 лет».

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За весь период пандемии в Костромской области коронавирусом заразились 6886 человек, из них 4914 выздоровели. В стационарах находятся 307 пациентов, 1526 человек отправлены на амбулаторное лечение.

В настоящее время в регионе действует самоизоляция для пенсионеров и запрет на проведение массовых мероприятий численностью больше 10 человек. Для снижения нагрузки на медучреждения в области оборудуют обсерватор, куда будут помещать выздоравливающих от коронавируса. Обустроить его власти обещают в течение недели.