Киев, 27 октября, 2020, 14:38 — ИА Регнум. Жители запада и востока Украины голосуют диаметрально противоположным образом, при этом в центральных и восточных областях страны растет уровень поддержки региональных партий, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 27 октября, комментируя итоги местных выборов на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы на Украине

Как сообщалось ранее, выборы в крупнейших городах Украины выиграли партии действующих мэров, при этом значительно вырос уровень поддержки «Оппозиционной платформы — За жизнь» и снизился уровень поддержки правящей партии «Слуга народа».

« Результаты местных выборов на Украине были вполне предсказуемы. Партия президента Зеленского своих программных обещаний не выполнила. Более того, война в Донбассе не только не завершена, но имеет сильный потенциал для нового возгорания. Социально-экономическое положение жителей Украины не только не улучшилось, но становится всё хуже. Перспективы тут тоже плачевные: линия на вступление в ЕС будет и далее вести к потере рынков на Востоке и разрушению промышленности и сельского хозяйства; если будет сохранён нынешний подход к газово-транзитным делам, Украина в итоге лишится и этого источника доходов. Граждане Украины всё это оценили адекватно.

Рост поддержки партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в этих обстоятельствах понятен и является положительным фактором. Эта поддержка и далее будет расти.