Санкт-Петербург, 27 октября, 2020, 14:10 — ИА Регнум. Бренд Петербурга как туристического направления попытаются продвинуть в 52 странах мира. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 октября в комитете по развитию туризма.

Дарья Драй ИА REGNUM Турист на Дворцовой площади

С 1 января 2021 года Россия будет пускать иностранцев по электронным визам через специальные пункты пропуска. В Петербурге таковыми выбрали международный аэропорт «Пулково», Большой порт Санкт-Петербург и Пассажирский порт Санкт-Петербург.

Заметим, ранее Петербург попал в число пилотных регионов, на котором откатали механизм электронной визы с октября 2019 года. До закрытия границ из-за пандемии коронавируса было выдано более 151 тысячи электронных виз для посещения Петербурга и Ленобласти.

«Очень важно для нас, что параметры единой электронной визы расширены, теперь туристы могут находиться в России 16 дней и не будут ограничены в перемещениях по стране границами субъекта федерации, а действие документа увеличено до 60 дней», — заявил глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

В Смольном считают, что эти меры позволят Петербургу продолжить развиваться как тревел-хабу, а путешественникам и туристическому бизнесу — конструировать любые маршруты через город, включая маршруты «Серебряного ожерелья», «Русской Арктики», а также «Петербург — Золотое кольцо», «Петербург — Москва» и другие.

«Теперь наша основная задача — серьезная информационная кампания по популяризации единой электронной визы и маркетинговое продвижение города в тех 52 странах, откуда граждане смогут прибывать в Северную столицу по упрощенной визовой схеме. Такую работу мы будем проводить как среди профессиональных сообществ, так и среди самих потенциальных туристов. В постковидных реалиях этот инструмент станет одним из главных триггеров, реальным конкурентным преимуществом в самой серьёзной мировой борьбе за восстановление туристских потоков, а также ведущим информационным поводом для новых предложений Петербурга на мировой туристской арене. Старт мероприятий мы планируем уже на декабрь 2020 года», — объяснил Корнеев.

Добавим, стоить электронная виза в Россию будет 40 долларов США. Для детей до 6 лет виза будет выдаваться бесплатно. Электронная виза оформляется не позднее, чем за четыре календарных дня до предполагаемой даты въезда.

В список из 52 избранных стран вошли: Австрия, Андорра, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Ватикан, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Индия, Индонезия, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Китай (включая Тайвань), Корейская Народно-Демократическая Республика, Кувейт, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Мальта, Мексика, Монако, Нидерланды, Норвегия, Оман, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Северная Македония, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Турция, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония и Япония.

В топе стран, граждане которых оформили больше всего электронных виз с октября 2019 года, оказались Эстония, Франция, Латвия, Германия и Финляндия.