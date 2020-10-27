Грозный, 27 октября, 2020, 13:29 — ИА Регнум. Если президенту Франции Эммануэлю Макрону нужны потрясения, связанные с мусульманским миром, то он своими оскорбительными действиями и призывами уже сделал шаги к ним. При этом трудно сказать, в каком он был при этом состоянии, раз не понимал, что подтолкнул мусульман всего мира к экстремизму и террору. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя последние события во Франции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Молитва

«Я не знаю, в каком состоянии находился Макрон, делая это заявление, но последствия такой реакции могут быть очень трагическими. Президент Франции сам сейчас становится похож на террориста», — написал Кадыров 27 октября в своем телеграм-канале.

По мнению чеченского лидера, Макрон «раздувает огонь, а не гасит его, как должен был бы сделать любой адекватный руководитель», а такая политика в истории никогда не заканчивалась добром, но президенту Франции нужны такие потрясения, связанные именно с мусульманским миром.

За желаниями Макрона навести порядок кроются намерения разработать какие-то новые законы, в том числе связанные с необходимостью контроля над мечетями и религиозными организациями. Кадыров обратился к Макрону с требованием прекратить нападки на ислам.

«Самое важное в жизни мусульманина — это религия. Никто не имеет права относиться к ней в насмешливой форме. Мусульмане этого не простят. Прекрати, Макрон, пока еще не поздно, провокации и нападки на веру. Иначе войдешь в историю как президент, принимавший сумасбродные решения», — потребовал глава Чечни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее действия и высказывания президента Франции Эммануэля Макрона осудил муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев. Он назвал Макрона террористом №1 за призывы вывесить карикатуры на пророка Мухаммада на всех зданиях органов власти.

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