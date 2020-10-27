Москва, 27 октября, 2020, 13:08 — ИА Регнум. На торговой сессии 26 октября валютная пара доллар/рубль не реализовала коррекционное движение вверх, а обновила минимум пятницы — 76,11, однако торговый день завершился вблизи уровня открытия. Сегодня с утра пара доллар/рубль растет, реализует новую попытку коррекции с целью 76,80 — 76,90, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар США

«Переговоры о принятии новых мер стимулирования экономики США пока не увенчались успехом. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в отсутствии прогресса и никак не могут пойти друг другу на уступки.

Тем не менее спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин продолжают обсуждать сумму помощи. Также уже на следующей неделе состоятся выборы президента США.

Эти факторы формируют неопределенность, на фоне которой не стоит ожидать сильных движений, в частности, на российском валютном рынке.

Сегодня, 27 октября, цены нефть Brent восстанавливаются после падения на фоне рекордного числа случаев заражения коронавирусом в США и Европе, а также восстановления добычи нефти в Ливии.

Сегодня котировка вернулась выше уровня $41 за баррель. Однако рубль по большому счету игнорирует этот драйвер.

Ослабление рубля на прошлых торгах сдерживалось ростом спроса на национальную валюту и валютными интервенциями со стороны ЦБ РФ.

Пик налогового периода октября пришёлся на 26 октября. Компании-экспортеры перечисляли в бюджет НДС, НДПИ и акцизы», — пояснил эксперт.

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