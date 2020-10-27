Красноярск, 27 октября, 2020, 13:01 — ИА Регнум. Разработку проекта метро Красноярска завершили на два месяца раньше срока. Об этом сообщил руководитель треста «Красноярск ТИСИЗ» Олег Митволь.

Николай Дятлов ИА Красная Весна Башенные часы на здании городской администрации. Красноярск

Согласно контракту, работы должны были завершиться в декабре 2020 года.

«Заказчик в лице Красноярского края у нас принял всю нашу работу, мы свою работу закончили», — цитирует Митволя Ngs24.ru.

В настоящее время трест готовит документы для повторной передачи в Главгосэкспертизу. Первоначальный проект строительства подземки сдали в Главгосэкспертизу в декабре 2019 года, но его отдали на доработку.

Как сообщало ИА REGNUM, метрополитен в столице Красноярского края является недостроенным и не действует. В сентябре 2020 года стало известно, что на ежегодные поддерживающие работы в красноярском метро выделили 72,4 млн рублей.