Барнаул, 27 октября, 2020, 12:34 — ИА Регнум. Алтайский доктор вышей категории, кандидат медицинских наук и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM высказал своё предположение по поводу бессимптомных носителей коронавируса. Он полагает, что речь может идти о пока неизвестных генетически определенных изменениях эпителия дыхательных путей:

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«То, что в период пандемии выявляются бессимптомные носители коронавируса, заинтересовало ряд ученых, которые выдвинули гипотезу толерантности к инфекции, когда организм хорошо уживается с вирусом из-за слабой защитной реакции. Ученые объясняют, что в таких случаях иммунная система воспринимает чужеродный антиген как свой собственный и не пытается с ним бороться.

Уязвимым моментом этой теории является отсутствие патоморфологического субстрата вирусной инвазии в виде поражения эпителия дыхательных путей, что определяется именно патогенными свойствами вируса. Иначе говоря, вирус, с точки зрения ученых, поселяется в восприимчивых тканях и успешно там воспроизводится при отсутствии иммунного ответа, но вот сам по себе поражения тканей у таких пациентов не вызывает. Хотя общеизвестно о большей восприимчивости к инфекциям и более тяжелом их течении как раз у иммунокомпрометированных пациентов.

Уже имеющиеся данные о COVID-19 свидетельствуют, что лучше всего инфекцию переносят молодые здоровые люди с типично реагирующей на вирусную инвазию системой иммунитета. На мой взгляд, вероятнее всего, регистрируемое длительное вирусоносительство при отсутствии симптомов связано не с отсутствием реакции иммунной системы, а обусловлено пока неизвестными генетически определенными изменениями эпителия дыхательных путей, обеспечивающими его устойчивость к вирусной агрессии. Вирус колонизирует восприимчивые клетки, но по причине неизвестной мутации нанести повреждение им не может и постепенно элиминируется. В любом случае наука не стоит на месте, и рано или поздно ученые дойдут до истины».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее и.о. директора Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Васин рассказал «Известиям», что бессимптомное носительство коронавируса может быть связано не с хорошим иммунитетом, а с толерантностью к инфекции. В таких случаях организм пытается уменьшить повреждения или изменения, вызываемые инфекцией. В итоге у этих больных не выявляют симптомов, но вирусное присутствие при этом сохраняется в течение продолжительного времени.