Москва, 27 октября, 2020, 12:04 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о верховенстве национальных законов над международными актами, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября. Инициативы внес в нижнюю палату парламента президент РФ Владимир Путин, они направлены на развитие положений новой Конституции.

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Законопроектами предлагается закрепить правила соотношения российского законодательства и норм международного права — в кодексах Российской Федерации и законах. А именно, в соответствующих статьях законодательных актов РФ указывается, что применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не допускается. Разбираться в каждом конкретном случае будет Конституционный суд.

Изменения вносятся в 115 действующих законов и в пять кодексов, кроме Жилищного, Земельного и Трудового кодексов, в них поправки еще будут вноситься, отметил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

«Речь в них идет о приоритете Конституции над решениями международных организаций и судов. Мы видим, как ряд западных стран предпринимает попытки сдержать развитие нашей страны. В том числе в своих политических интересах они используют инструменты международного права», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Россия исполняет 98% решений ЕСПЧ, если они носят неполитизированный характер, отметил в ходе дискуссии вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).