Ярославль, 27 октября, 2020, 11:33 — ИА Регнум. В аптеках Ярославской области есть дефицит лекарств, которые применяются при лечении COVID-19. Об этом на заседании Ярославской областной думы сообщила депутат Ольга Секачёва.

Аптека

Заместитель председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин подтвердил, что некоторых лекарств в аптеках не хватает.

«В стационарах обеспеченность у нас полная, все, что необходимо для лечения пациентов, в стационаре есть. В аптеках, да, сейчас поступают сигналы, что идёт вымывание некоторых препаратов, есть определенный дефицит, особенно по препаратам гепаринового ряда, хотя сам гепарин есть. Но фраксепарин, клексан, он исчезает, хотя, на мой взгляд, разницы между этими препаратами большой нет. Аналоги всегда есть. Тем не менее правительство в этом направлении работает. На прошлом совещании, которое проводила Татьяна Алексеевна Голикова, дано поручение о том, чтобы этот рынок внимательно посмотреть. Дано поручение Минпромторгу, всем заинтересованным службам, чтобы они навели порядок здесь», — сказал Анатолий Гулин.

Названные Анатолием Гулиным препараты являются антикоагулянтами, они препятствуют свертыванию крови и являются вспомогательными при лечении вирусных заболеваний, в том числе COVID-19.