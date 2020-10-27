Курган, 27 октября, 2020, 11:02 — ИА Регнум. Минздрав России направил в Курганскую область специалистов, чтобы оказать всестороннюю поддержку в связи со сложной обстановкой в регионе по COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Коронавирус

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Федеральные специалисты окажут организационно-методическую поддержку по настройке маршрутизации и лечения пациентов с COVID-19, а также окажут практическую помощь больным.

Под оказание медицинской помощи пациентам с коронавирусом будет перепрофилирован Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии им. Илизарова, отмечают в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, развёртывание ковидных коек в Центре Илизарова началось с 22 октября в помещениях клиники гнойной остеологии. В штате госпиталя три реаниматолога, три врача травматолога-ортопеда и два ординатора. В арсенале — четыре аппарата искусственной вентиляции лёгких, шесть аппаратов неинвазивной вентиляции легких, десять кислородных концентраторов, рассчитанных на 20 коек.