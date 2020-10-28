Чебоксары, 28 октября, 2020, 06:18 — ИА Регнум. В Чебоксарах сегодня, 28 октября, открывается Год трудового подвига строителей оборонительных рубежей, которые возводились в годы Великой Отечественной войны. Основные мероприятия пройдут в 2021 году — в год 80-летия строительства рубежей, однако памятные акции продолжатся и в 2022 году. В числе ключевых событий — издание научного сборника, проведение всероссийской конференции и открытие федерального мемориала, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Вице-премьер — и. о. обязанности министра образования Чувашии Алла Салаева, которая возглавляет организационный комитет по подготовке и проведению Года трудового подвига строителей Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода, финансирование на мероприятия «запланировано на три года».

«Задействованы практически все основные министерства. Основными идеологами и инициаторами этого проекта являются ИА REGNUM и наш совет», — отметила вице-премьер.

Среди ключевых событий 2021 года — издание научного сборника, посвящённого истории строительства Сурского и Казанского рубежей. Данная тема в настоящее время малоизучена, так как большая часть сведений в архивах была засекречена.

«Конечно, проводится колоссальная, большая работа. Она очень сложная в сборе и подготовки информации из архивных документов. Это издание — серьёзный труд… Многое было засекречено, это была засекреченная стройка, и фотоаппараты изымались. Тем не менее, большую работу проводят Государственный исторический архив и гуманитарный институт. И по нашему плану издание сборника мы поставили на июль 2021 года. Также готовится сценарий документального фильма и запланирован ряд конференций — в частности, на сентябрь 2021 года запланирована всероссийская конференция совместно с ИА REGNUM», — сообщила Алла Салаева.

Ещё один значимый проект — строительство мемориального комплекса «Строители безмолвных рубежей». Он будет реализован совместно с Министерством культуры России и Российским военно-историческим обществом. В качестве площадки выбран участок возле федеральной трассы в Козловском районе. Мемориал планируют открыть в октябре 2021 года.

«Жители, у которых в собственности были эти три гектара земли, безвозмездно передают свои земельные участки, чтобы был спроектирован мемориал строителям безмолвных рубежей именно на этом месте», — подчеркнула вице-премьер.

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Кроме того, в республике активизирована поисковая работа, где застрельщиками являются школьные поисковые отряды Чебоксар. По словам Аллы Салаевой, стоит задача «вернуть детей в историю, чтобы они дальше стали носителями истории, которую мы сегодня открываем»:

«Уже есть первые находки: дети участвовали в раскопках летом, и одно из последних — знамя, которое будет использовано, в том числе, и на открытии марафона мероприятий. Его краеведческому музею посёлка Вурнары передала ученица мамалаевской школы во время районного конкурса в феврале 2006 года. Это знамя, которым наградили колхоз во время строительства Сурского рубежа и односельчане рассказывали, как они трепетно относились к нему, оно долго висело в здании сельсовета, его стирали, штопали, вешали обратно».

«Тут даже не легенда, а история, и это очень значимый элемент патриотического воспитания», — подчёркивал ранее глава Чувашии Олег Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября в Чувашии открывается Год памяти трудового подвига строителей Сурского и Казанского рубежей. Именно в этот день 79 лет назад было объявлено о строительстве рубежей обороны в республике для защиты подступов к Казани и Уралу.

Напомним, тема строительства оборонительных рубежей мало изучена, к 80-летию героической масштабной стройки 2021 год объявлен в Чувашии Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Линия обороны возводилась в 1941—1942 годах за рекордные сроки, на стройку была мобилизована треть оставшегося трудоспособного населения — 170 тыс. человек.