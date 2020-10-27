Москва, 27 октября, 2020, 10:49 — ИА Регнум. С 2012 по 2018 год в России смертность на дорогах снизилась на треть. Об этом 27 октября заявил министр транспорта России Евгений Дитрих на форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России».

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобильное движение

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"За последние десять лет практически вдвое удалось снизить смертность дорожно-транспортных происшествий. На дорогах только с 2012 по 2018 год эта цифра снизилась на треть. Мы смогли спасти десять тысяч человеческих жизней за этот период», — заявил Дитрих.

«Это, в общем, население небольшого городка. И эти задачи мы, собственно, стараемся решать в рамках национальных проектов», — указал он.