Москва, 27 октября, 2020, 10:30 — ИА Регнум. Пандемия коронавируса повлекла рост нищеты в мировых масштабах. Об этом 27 октября заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России».

Кристобаль Рохас. Бедность. 1886

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"В начале пандемии 8,2% населения мира жило ниже вот этого одного доллара в день. Это нищета. Это очень серьёзная бедность. А сейчас, в период пандемии, эта цифра увеличилась до 8,8%», — заявил Кудрин.

«То есть пандемия, конечно, внесла свои проблемы и корректировки», — указал он.