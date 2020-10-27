Чебоксары, 28 октября, 2020, 00:01 — ИА Регнум. В столице Чувашии сегодня, 28 октября, открывается Год памяти трудового подвига строителей Сурского и Казанского рубежей. Именно в этот день 79 лет назад было объявлено о строительстве рубежей обороны в республике для защиты подступов к Казани и Уралу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Памятные мероприятия откроются акцией «Строителям безмолвных рубежей», которая состоится в театре оперы и балета. На открытии выступят коллектив ансамбля песни и пляски Краснознамённого Черноморского флота, чувашские артисты. Запланированы прямые включения из Алатыря и Шумерли, где готовится театрализованная реконструкция мобилизации жителей на строительство рубежей.

С делегацией из Ленинградской области состоится обмен капсулами с землёй с мест сражений за «Невский пятачок», где воевали и уроженцы Чувашии. Капсулы станут экспонатами в музеях двух регионов.

Для зрителей подготовлена мультимедийная выставка «Жизнь» о Великой Отечественной войне, где также представлены история трудового подвига народа Чувашии в тылу и строительства оборонительных рубежей. Видеоряд на 40-метровом панорамном экране будет сопровождаться музыкой, создавая эффект присутствия. Экспозиция будет работать до 6 ноября: в эти дни планируется организация школьных экскурсий.

Напомним, что также 28 октября в Чебоксарах состоится круглый стол, посвящённый истории строительства Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода. В нём примут участие краеведы и ученые-историки из Чувашии, Марий Эл, Мордовии, Татарии и Пензенской области.

Отметим, памятным мероприятиям предшествовал тематический марафон. В частности, 26 октября в республиканском институте образования прошла первая открытая лекция по теме «Трудовой подвиг строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей». Как заявляют организаторы, подобные лекции планируется проводить регулярно, освещая как исторические факты, так и отдельные судьбы строителей. 27 октября в чебоксарской школе № 65 состоялся тематический день, посвящённый подвигу строителей оборонительных рубежей, в рамках которого был организован урок мужества, прошли конкурс рисунков и урок истории. Напомним, в Чебоксарах марафон начался 19 октября.

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Напомним, в 1941 году Совет народных комиссаров Чувашской АССР и бюро Чувашского обкома ВКП (б) приняли решение «мобилизовать с 28 октября 1941 года для проведения работ по строительству на территории Чувашской АССР Сурского и Казанского оборонительных рубежей, мобилизации подлежит население республики не моложе 17 лет, физически здоровых».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тема строительства оборонительных рубежей мало изучена, к 80-летию героической масштабной стройки 2021 год объявлен в Чувашии Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Линия обороны возводилась в 1941—1942 годах за рекордные сроки, на стройку была мобилизована треть оставшегося трудоспособного населения — 170 тыс. человек.