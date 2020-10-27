Москва, 27 октября, 2020, 09:55 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов сомневается в достоверности статистики по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

Павел Соболев ИА REGNUM Вход в красную зону

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"Официальная статистика сегодня на Яндексе, что, к сожалению, в России умерло 219 человек. У меня вопрос большой к этой цифре, не занижают ли ее, из регионов мы получаем и видеокадры, не знаю, провокация ли это, что не хватает элементарно даже места в моргах», — отметил Власов.

«Если у нас со здравоохранением столько проблем, и, к сожалению, огромное количество в том числе сигналов поступает из Ростовской области, из Новокузнецка были сигналы, что не хватает мест в моргах, почему цифра 219 человек по всей России», — отметил парламентарий.

«Объясните эту цифру, откуда вы ее взяли… Мы приходим к выводу, что в регионах губернаторы занижают специально статистку, чтобы не выбиваться на фоне других из числа заболевших коронавирусом», — призвал Власов.

Он также попросил губернаторов не занижать статистку по заболевшим коронавирусом.