В Санкт-Петербурге проходит XIX общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России», называемый также «Форумом стратегов». В связи с эпидемиологической ситуацией форум «Реальность 2020 и повестка десятилетия» было решено провести в два этапа под брендом «Форум стратегов 2020—2021»: в онлайн-режиме с 20 октября по 30 октября 2020 г. и в очном формате в апреле 2021 г. Ежегодно в «Форуме стратегов» принимают участие более тысячи человек: представители Федерального собрания Российской Федерации, федеральных министерств и ведомств Российской Федерации, региональных администраций и законодательных собраний, муниципалитетов, представители бизнеса, научного и экспертного сообществ, общественных организаций, иностранных государств, СМИ. В текущем формате в мероприятии примут участие глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, глава Минтранса РФ Евгений Дитрих, помощник президента РФ Максим Орешкин, заместитель министра науки и высшего образования РФ Алексей Омельчук, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и многие другие. [[[picture1]]]

Форум стратегов. Forumstrategov.ru

10:17 27.10.2020 «Форум стратегов 2020—2021». Фото: forumstrategov.ru

10:20 27.10.2020 Российские национальные цели развития хорошо сочетаются с целями в области устойчивого развития, сформулированными Организацией Объединённых Наций. Об этом 27 октября заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России». Читайте подробнее: Кудрин: министерства плохо координируются в достижении национальных целей

10:27 27.10.2020 Жизнь на один доллар в день — таков стандартный критерий бедности в мире, и по этому критерию серьёзной нищеты в России нет. Об этом 27 октября заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России». Читайте подробнее: «Мы эту проблему решили давно» — Кудрин о бедности в России

10:30 27.10.2020 Пандемия коронавируса повлекла рост нищеты в мировых масштабах. Об этом 27 октября заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России». Читайте также: Эпидемия коронавируса привела к росту бедности — Кудрин

10:34 27.10.2020 Правительство России стало серьёзнее относиться к вопросу государственного управления и планирования. Об этом 27 октября заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России». Подробности в материале: Кудрин похвалил правительство РФ за развитие стратегического планирования

10:39 27.10.2020 Работа над национальными проектами не всегда организована достаточно эффективно. Об этом 27 октября заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России». Читайте подробнее: Кудрин объяснил причину недостаточной эффективности нацпроектов

10:42 27.10.2020 Россия к 2020 году должна войти в десятку стран, чьи университеты на более активно занимаются исследовательской деятельностью. Об этом 27 октября заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на XIX общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России», передаёт корреспондент ИА REGNUM. По его словам, в секторе науки и высшего образования сроки планирования расширены до 2030 года. При этом научную деятельность планируется развиваться не только в столице и крупных агломерациях, но и в других регионах. Об этом: В российских университетах планируют развивать научные исследования

10:43 27.10.2020 В настоящее время поднялась дискуссия о том, как перестроить государственные программы, и эта дискуссия весьма своевременна. Об этом 27 октября заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России». Читайте также: Госпрограммы должны стать лаконичнее и понятнее — Кудрин

10:49 27.10.2020 С 2012 по 2018 годы в России смертность на дорогах снизилась на треть. Об этом 27 октября заявил министр транспорта России Евгений Дитрих на форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России». Подробности в материале: «Спасли население небольшого городка» — Дитрих о смертности на дорогах

11:00 27.10.2020 Для развития дорожно-транспортной сети важно учесть, чтобы смежные отрасли могли обеспечивать необходимые поставки. Об этом 27 октября заявил министр транспорта России Евгений Дитрих на форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России». Читайте подробнее: Дитрих указал на «узкое место» в развитии дорожно-транспортной отрасли

11:04 27.10.2020 В России следует увеличить расходы на образование и здравоохранение. Об этом 27 октября заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на XIX общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России», передаёт корреспондент ИА REGNUM. Причём реализовать эту задачу можно и без увеличения налоговой нагрузки, отметил Кудрин. Подробности в материале: Кудрин предложил увеличить расходы на образование и здравоохранение

11:08 27.10.2020 Для увеличения расходов на образование, инфраструктуру и здравоохранение недостаточно одного перераспределения средств. Об этом 27 октября заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на XIX общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России», передаёт корреспондент ИА REGNUM. По его словам, для увеличения трат на эти цели следует активнее заниматься заимствованием средств, что уже сейчас начинает делать правительство РФ. К тому же можно больше средств брать из Фонда национального благосостояния. Читайте подробнее: Кудрин предложил наращивать бюджетные заимствования

11:13 27.10.2020 Период времени, когда инвестиции можно было привлекать исключительно благодаря эффективному корпоративному управлению и прозрачности, прошёл. Об этом 27 октября заявил председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов на форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России». Читайте также: Конов: без социальной повестки бизнес в России развиваться не может

11:28 27.10.2020 России следует нарастить своё научное присутствие как в прибрежных зонах, так и в мировом океане. Об этом 27 октября заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на XIX общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России», передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Без присутствия в мировом океане говорить о полноценном присутствии России в глобальной климатической повестке нельзя», — сказал Фальков. Об этом: Фальков предложил активнее исследовать Мировой океан

11:30 27.10.2020 На уровне российских регионов можно было бы запустить рейтинги качества жизни. Об этом 27 октября заявил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России». Читайте подробнее: Морозов предложил создать рейтинги качества жизни для регионов

11:35 27.10.2020 Валерий Фальков. Фото: minobrnauki.gov.ru