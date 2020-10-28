Онлайн-встреча «в верхах»: заседание «Форума стратегов-2020» – все новости
В Санкт-Петербурге проходит XIX общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России», называемый также «Форумом стратегов». В связи с эпидемиологической ситуацией форум «Реальность 2020 и повестка десятилетия» было решено провести в два этапа под брендом «Форум стратегов 2020—2021»: в онлайн-режиме с 20 октября по 30 октября 2020 г. и в очном формате в апреле 2021 г.
Ежегодно в «Форуме стратегов» принимают участие более тысячи человек: представители Федерального собрания Российской Федерации, федеральных министерств и ведомств Российской Федерации, региональных администраций и законодательных собраний, муниципалитетов, представители бизнеса, научного и экспертного сообществ, общественных организаций, иностранных государств, СМИ.
В текущем формате в мероприятии примут участие глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, глава Минтранса РФ Евгений Дитрих, помощник президента РФ Максим Орешкин, заместитель министра науки и высшего образования РФ Алексей Омельчук, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и многие другие.
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Российские национальные цели развития хорошо сочетаются с целями в области устойчивого развития, сформулированными Организацией Объединённых Наций. Об этом 27 октября заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России».
Читайте подробнее: Кудрин: министерства плохо координируются в достижении национальных целей
Жизнь на один доллар в день — таков стандартный критерий бедности в мире, и по этому критерию серьёзной нищеты в России нет. Об этом 27 октября заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России».
Читайте подробнее: «Мы эту проблему решили давно» — Кудрин о бедности в России
Пандемия коронавируса повлекла рост нищеты в мировых масштабах. Об этом 27 октября заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России».
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Правительство России стало серьёзнее относиться к вопросу государственного управления и планирования. Об этом 27 октября заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России».
Подробности в материале: Кудрин похвалил правительство РФ за развитие стратегического планирования
Работа над национальными проектами не всегда организована достаточно эффективно. Об этом 27 октября заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России».
Читайте подробнее: Кудрин объяснил причину недостаточной эффективности нацпроектов
Россия к 2020 году должна войти в десятку стран, чьи университеты на более активно занимаются исследовательской деятельностью. Об этом 27 октября заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на XIX общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По его словам, в секторе науки и высшего образования сроки планирования расширены до 2030 года. При этом научную деятельность планируется развиваться не только в столице и крупных агломерациях, но и в других регионах.
Об этом: В российских университетах планируют развивать научные исследования
В настоящее время поднялась дискуссия о том, как перестроить государственные программы, и эта дискуссия весьма своевременна. Об этом 27 октября заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России».
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С 2012 по 2018 годы в России смертность на дорогах снизилась на треть. Об этом 27 октября заявил министр транспорта России Евгений Дитрих на форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России».
Подробности в материале: «Спасли население небольшого городка» — Дитрих о смертности на дорогах
Для развития дорожно-транспортной сети важно учесть, чтобы смежные отрасли могли обеспечивать необходимые поставки. Об этом 27 октября заявил министр транспорта России Евгений Дитрих на форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России».
Читайте подробнее: Дитрих указал на «узкое место» в развитии дорожно-транспортной отрасли
В России следует увеличить расходы на образование и здравоохранение. Об этом 27 октября заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на XIX общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Причём реализовать эту задачу можно и без увеличения налоговой нагрузки, отметил Кудрин.
Подробности в материале: Кудрин предложил увеличить расходы на образование и здравоохранение
Для увеличения расходов на образование, инфраструктуру и здравоохранение недостаточно одного перераспределения средств. Об этом 27 октября заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на XIX общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По его словам, для увеличения трат на эти цели следует активнее заниматься заимствованием средств, что уже сейчас начинает делать правительство РФ. К тому же можно больше средств брать из Фонда национального благосостояния.
Читайте подробнее: Кудрин предложил наращивать бюджетные заимствования
Период времени, когда инвестиции можно было привлекать исключительно благодаря эффективному корпоративному управлению и прозрачности, прошёл. Об этом 27 октября заявил председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов на форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России».
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России следует нарастить своё научное присутствие как в прибрежных зонах, так и в мировом океане. Об этом 27 октября заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на XIX общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Без присутствия в мировом океане говорить о полноценном присутствии России в глобальной климатической повестке нельзя», — сказал Фальков.
Об этом: Фальков предложил активнее исследовать Мировой океан
На уровне российских регионов можно было бы запустить рейтинги качества жизни. Об этом 27 октября заявил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России».
Читайте подробнее: Морозов предложил создать рейтинги качества жизни для регионов
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов: «Цели устойчивого развития очень важны для каждого региона, да и для муниципальных образований наших регионов».