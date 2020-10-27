Санкт-Петербург, 27 октября, 2020, 09:31 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который в центре города до полусмерти избил гражданина в ходе конфликта. Об этом 27 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В Петербурге задержали мужчину, жестоко избившего человека

Конфликт между мужчинами произошел накануне поздно вечером. В полицию Адмиралтейского района поступило сообщение о драке между мужчинами у дома 49 на улице Декабристов. После чего в отдел полиции поступила телефонограмма, в которой сообщалось, что в больницу в тяжелом состоянии поступил 47-летний мужчина.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

По подозрению в совершении преступления в одной из квартир дома 50 на улице Декабристов был задержан 30-летний местный житель, ранее неоднократно судимый.

«Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ», — уточнили в ведомстве.