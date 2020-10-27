Салехард, 27 октября, 2020, 09:10 — ИА Регнум. В ямальском посёлке Пельвож в здании часовни был организован монтаж памятной доски с именами солдат, которые ушли на фронт в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба администрации Салехарда.

Пресс-служба горадминистрации Салехарда Мемориальная доска в посёлке Пельвож

На мемориальной доске выгравированы 33 имени.

«Важно отметить, что это было пожелание самих жителей Пельвожа, чтобы сохранить память об ушедших на фронт земляках», — сообщил депутат гордумы Салехарда Денис Теленков.